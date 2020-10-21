Video Dünya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı | Video

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı | Video

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı | Video
21.10.2020 | 09:06

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetten sorumlu tutulmaları için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere ABD'de dava açtı.

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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD'nin başkenti Washington DC'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve 28 yetkiliye dava açtı. Açılan davada Kaşıkçı'nın "Selman'ın talimatı uyarınca" öldürüldüğü ifade edildi. Davayı, Cemal Kaşıkçı'nın kurucuları arasında bulunduğu "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu (DAWN)" ile beraber açan Cengiz yaptığı açıklamada, "Bu dava ile Cemal için gerçeğe ve barışa ulaşacağımız konusunda umutluyum. Cemal, ABD'de her şeyin mümkün olduğuna inanırdı" dedi.

Davayı yabancı ülke hükümetlerinin yetkisi ile adaletsiz ölüme ve işkenceye karşı şahıslara dava açılmasının önünü açan kanun uyarınca açtıklarını belirten DAWN avukatı Faisall Gill, davanın amacının suçluların ortaya çıkarılması ve suikast ile ilgili gerçeklerin, belgelerin ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

ABD'de açılan davada Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliği, Cemal Kaşıkçı'ya gerekli evlenme iznini vermeyerek Türkiye'ye seyahate zorlaması ile suikastın sorumluları arasında gösterildi. Davanın ilerleyen zamanlarında ise diplomatik dokunulmazlıkların ne kadar engel teşkil edeceği merak ediliyor.

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