İspanya’ya göçmen akını! 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta (Sebte) kentine yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yaptı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine Fas'tan yaklaşık 5 bin göçmenin yasa dışı yollardan giriş yaptığı bildirildi. Fas'ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden botlarla ve yüzerek Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu öğrenilirken, yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



İspanya'daki temaslarını yarıda bırakıp Ceuta'ya dönen Ceuta Başbakanı ve Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas Lara, "Ben 68 yaşındayım, 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Hayatımın en zor günüydü, 5 bin kişinin yüzerek Ceuta'ya geldiğini gördüm" dedi. Ceuta'nın İspanya toprağı olduğunu ifade eden Lara, acil toplantı çağrısında bulundu.



İspanya İçişleri Bakanlığı ise düzensiz göçmenleri engellemek için Ceuta'da personel arttırma kararı aldı. Ayrıca yasa dışı gelenlerin iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği Fas'a geri gönderileceği duyuruldu.



Öte yandan haberin duyulması üzerine sosyal medyada, Sahra Altı Afrika'dan çok sayıda insanın Fas'ın farklı şehirlerinden Finidek ve Tetuan'a doğru yürüdüğünü gösteren görüntüler paylaşıldı.



İspanyol kamuoyu, Afrika'nın kuzeybatısındaki ayrılıkçı örgüt Polisario Cephesi liderinin İspanya'da olduğunun ortaya çıkması üzerine, Fas'ın göçmenleri bir baskı unsuru olarak kullandığını iddia ediyor. Fas medyası ise yasa dışı göçmen geçişinden İspanyol Sivil Muhafızlarını sorumlu tutuyor.



Fas ve İspanya arasındaki diplomatik gerilim

Geçtiğimiz günlerde Fas istihbaratı, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Covid-19 tedavisi için İspanya'da bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın, Gali'yi topraklarına kabul etmesinin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını belirterek, söz konusu tehlikeli eylemi haklı çıkarmaya yönelik açıklamalarının giderek arttığını kaydetmişti. Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Gali'nin topraklarına girmesine izin vermesinin ihmal olmadığını, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi skandal" ifadesini kullanmıştı.



Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.



Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.