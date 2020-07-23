Video Dünya Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş'tan Müslüman ülkelere Ayasofya Camii tepkisi | Video

Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş'tan Müslüman ülkelere Ayasofya Camii tepkisi | Video

Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş'tan Müslüman ülkelere Ayasofya Camii tepkisi | Video
23.07.2020 | 13:29

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Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına tepki gösterip kin kusan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi görünürde Müslüman ülkelere yaptıklarıyla "Dini perişen etmeye çalıştıkları" eleştirisinde bulundu.

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