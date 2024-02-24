Video Dünya Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video
Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video

Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video

24.02.2024 | 12:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video 00:21
Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video 24.02.2024 | 12:58
ABD’den skandal ’LGBT’ talimatı! | Video 00:21
ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! | Video 24.02.2024 | 10:24
İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 01:03
İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 23.02.2024 | 16:27
Rusya, Ukrayna’nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 01:38
Rusya, Ukrayna'nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:45
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 03:31
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 23.02.2024 | 15:22
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 06:05
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 23.02.2024 | 11:48
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 00:26
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 23.02.2024 | 10:20
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 00:14
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 22.02.2024 | 10:07
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin’de olaylar çıktı | Video 06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 16:30
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 19.02.2024 | 16:53
İsrail’in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind’in yeni ses kaydı yayınladı | Video 02:40
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı | Video 19.02.2024 | 14:06
Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah’taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video 03:19
Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video 18.02.2024 | 08:27
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 00:43
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 17.02.2024 | 10:59
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 03:41
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 16.02.2024 | 14:56
Hindistan’da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA