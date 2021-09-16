Video Dünya Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 60 yaralı | Video

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 60 yaralı | Video

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 60 yaralı | Video
16.09.2021 | 09:49

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Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 60 kişi yaralandı.

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Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi. Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Demiryolu yetkililerine göre Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yeraltı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi.

Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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