Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı | Video
Çin’in Yunnan eyaletinde yerel saatle 05.51’de meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişi toprak altında kaldı.
Heyelanın uyudukları sırada meydana geldiğini söyleyen bölge sakini, "Bir sarsıntı oldu ve çok gürültülüydü. Büyük bir deprem olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.
Çin'in dağlık bölgelerinde heyelan ve sel gibi afetler sık sık görülürken, Zhenxiong'da 2013 yılında meydana gelen heyelanda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
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