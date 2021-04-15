Video Dünya Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı

Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı

Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı
15.04.2021 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 00:19
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 15.04.2021 | 09:05
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 00:30
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 15.04.2021 | 08:28
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 00:26
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 14.04.2021 | 16:31
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi | Video 00:32
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi | Video 14.04.2021 | 16:17
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 00:47
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 14.04.2021 | 12:16
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 00:44
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 14.04.2021 | 11:57
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 02:53
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 14.04.2021 | 08:17
İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden olay kamerada! Güpegündüz sokak ortasında kaçırdılar... 00:09
İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden olay kamerada! Güpegündüz sokak ortasında kaçırdılar... 13.04.2021 | 13:17
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler... 00:36
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler... 13.04.2021 | 09:35
Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video 00:33
Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video 12.04.2021 | 16:30
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi | Video 03:10
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi | Video 12.04.2021 | 15:59
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 02:15
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 12.04.2021 | 11:26
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 00:24
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 12.04.2021 | 13:19
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 01:55
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 10.04.2021 | 12:47
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 01:16
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 10.04.2021 | 12:08
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 02:10
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 09.04.2021 | 14:17
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 00:50
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 09.04.2021 | 12:32
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 00:44
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 09.04.2021 | 12:26
Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı! 01:23
Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı! 09.04.2021 | 09:28
İngiltere'nin kararı sonrası binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti | Video 00:54
İngiltere'nin kararı sonrası binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti | Video 09.04.2021 | 09:20

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yan etki nedeniyle tamamen kullanımının durdurulduğuna yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısı sırasında bayıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Danimarka, Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu.Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Bir çok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA