Video Dünya Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika’yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti | Video
Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika’yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti | Video

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika’yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti | Video

05.10.2021 | 09:04

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Triatlon yaparak dünyayı dolaşan Alman atlet Jonas Deichmann Meksika’nın kuzeyinden güneyini koşarak 120 günde geçerek, bugün Meksika’daki son durağı olan Cancun şehrine ulaştı.

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Dünyayı bisiklet sürerek, koşarak ve yüzerek geçmeye karar veren Deichmann, 2020 yılının Eylül ayında Almanya'nın Münih şehrinden ayrılarak yolculuğuna başladı. Meksika'daki yolculuğuna kuzeydeki Tijuana şehrinde başlayan Alman atlet, 120 gün boyunca ülkenin güneyine doğru koşarak bugün Cancun şehrine ulaştı. Meksika'ya geldiği günden beri büyük sevgiyle karşılandığını ifade eden Deichmann, bu kadar uzun mesafeyi koşabildiği için çok duygulandığını belirtti. Hedefinin kendisine maddi destek veren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Afrika'daki okul çocuklarına gıda ve bisiklet yardımı yapmak olduğunu ifade eden Alman atlet, okula uzak yerlerde yaşayan çocukların bisiklet sayesinde okula ulaşmalarını umduğunu söyledi.
Sakalı ve şapkası sebebiyle film karakteri Forrest Gump'a benzetilen Jonas Deichmann, "Alman Forrest Gump" lakabıyla da anılıyor. Deichmann ise bunun hayalinin bir parçası olduğunu ifade ederek, Forrest Gump karakterinin iyi kalpli biri olduğunu, çocukluğundan beri onu çok sevdiğini ve çıktığı dünya turunda özellikle sakalını uzatıp şapka takarak ona benzemeye çalıştığını belirtti. Deichmann, dünya turuna devam etmek üzere Meksika'dan tekne ile Portekiz'e geçmeyi planladığını ve oradan da son durağı olan Münih'e kadar bisikletle 4 bin km daha yol yapacağını söyledi.

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