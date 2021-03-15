Elon Musk'ın elektrikli TIR'ı Tesla Semi'nin yarış pistindeki sürat şovu sosyal medyada olay oldu | Video
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Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın Tesla Semi Truck modeli elektrikli TIR'ı yarış pistinde hünerlerini böyle gösterdi! Tesla'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi...