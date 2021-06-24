Video Dünya Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor | Video

Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor | Video

Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor | Video
24.06.2021 | 16:53

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Endonezya’da son 24 saat içerisinde 20 bin 574 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 33 bin 421’e çıktı.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, ülkede son 24 saatte kaydedilen 20 bin 574 vaka ile bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 33 bin 421'e yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kabı ise 55 bin 594 oldu. Korona virüsten iyileşen vaka sayısı 1 milyon 817 bin 303 olarak açıklandı.

BİR AKTİVİST KORONA TESTİ DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİ HAPİS CEZASI ALDI
Ülkede korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ederken, Endonezyalı bir aktivist ve dini lider Rizieq Shihab COVID-19 testinin sonuçlarını değiştirdiği için 4 yıl daha hapis cezası aldı. Endonezya İslami Defender Cephesi'nde (FPI) bir üye olan ve 13 Aralık'tan beri tutuklu halinde bulunan Shihab'ın davasında bugün mahkemede sonuçlandı. Mahkeme, Shihab'ı yanıltıcı bilgilerin yaymasıyla suçladı. Shihab'ın korona virüs testini pozitif çıkmasına rağmen negatif bir sonuç göstererek binlerce kişinin katıldığı çeşitli etkinliklere katılarak halkı riske attığı öğrenildi. Shihab, Mayıs ayında korona virüs kurallarına ihlal için 8 ay hapis cezası almıştı.

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