Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video 04.04.2021 | 11:04
00:38
00:50
Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği iddiası 03.04.2021 | 12:50
00:29
01:13
01:05
Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı | Video 02.04.2021 | 16:59
01:25
Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü | Video 02.04.2021 | 15:56
01:37
ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını | Video 02.04.2021 | 14:13
00:44
00:23
Kanada'da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti 02.04.2021 | 11:42
00:44
Rusya'da iki uçak pistte çarpıştı 02.04.2021 | 12:09
00:47
İtfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada 02.04.2021 | 11:29
03:08
Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı | Video 02.04.2021 | 11:17
07:02
Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu | Video 02.04.2021 | 08:43
01:57
Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı | Video 01.04.2021 | 17:32
02:07
02:04
Pakistan'da pazar yerinde yangın | Video 01.04.2021 | 15:17
00:30
01:05
02:17
Süveyş Kanalı’nda araç feribottan denize düştü | Video 01.04.2021 | 12:23
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçti. Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.