Video Dünya Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video

Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video

Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti | Video
04.04.2021 | 11:04

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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.

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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçti. Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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