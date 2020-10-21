Video Dünya Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video

Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video

Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video
21.10.2020 | 22:42

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Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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