Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video
Filipinler'in San Jose del Monte şehrinde bulunan bir kilisenin asma katının çökmesi sonucu 52 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bölgedeki 6 farklı hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi masraflarının San Jose del Monte yerel yönetimi tarafından karşılanacağı açıklandı.
Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
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