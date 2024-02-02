Video Dünya Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video
Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video

Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video

02.02.2024 | 11:49

ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın mobil evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıkarken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Clearwater kentinde tek motorlu tek motorlu Beechcraft Bonanza V35 tipi uçak, bir mobil evin üzerine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle diğer 3 evde de hasar meydana geldi. Clearwater İtfaiye ve Kurtarma Şefi Scott Ehlers yaptığı açıklamada, "Hem uçakta hem de mobil evde hayatını kaybedenler olduğunu doğrulayabilirim" dedi. Ehlers, pilotun kazadan hemen önce St. Pete-Clearwater Uluslararası Havaalanı'ndaki hava trafik kontrolörlerine uçağın bazı sorunlar yaşadığını bildirdiğini söyledi. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise pilotun "motor arızası" bildirdiğini aktardı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Florida’da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 00:19
Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 02.02.2024 | 11:49
Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video 01:04
Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video 02.02.2024 | 10:55
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video 06:32
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video 02.02.2024 | 09:56
Gazze’de ezanlar enkaza dönen camilerde okunmaya devam ediyor | Video 04:11
Gazze’de ezanlar enkaza dönen camilerde okunmaya devam ediyor | Video 01.02.2024 | 13:04
ABD’de havalimanı arazisinde hangar çöktü: 3 kişi öldü | Video 00:59
ABD’de havalimanı arazisinde hangar çöktü: 3 kişi öldü | Video 01.02.2024 | 12:22
Avrupalı çiftçiler, protesto ettikleri AB’ye seslerini duyurmaya çalışıyor | Video 01:21
Avrupalı çiftçiler, protesto ettikleri AB'ye seslerini duyurmaya çalışıyor | Video 01.02.2024 | 12:26
ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 00:59
ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 01.02.2024 | 12:07
Belçika’da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video 08:39
Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video 01.02.2024 | 10:37
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 06:22
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 31.01.2024 | 08:31
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan soruları cevapladı 14:33
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları cevapladı 29.01.2024 | 11:46
İsrail’den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 00:18
İsrail'den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 28.01.2024 | 12:24
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 04:54
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 27.01.2024 | 12:54
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı | Video 01:10
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı | Video 27.01.2024 | 11:12
Rusya Belgorod’da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 01:48
Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 27.01.2024 | 10:25
ABD’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 01:38
ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 26.01.2024 | 16:00
Lahey’de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 40:30
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 26.01.2024 | 15:56
Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 04:42
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 26.01.2024 | 15:39
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:52
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 14:11
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 00:30
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 26.01.2024 | 14:05
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 34:41
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 26.01.2024 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA