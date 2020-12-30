Fransa’da deniz köpüğü sahile vurdu | Video

Fransa’da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kalmıştı. Ülkenin kuzeyinde yer alan Brittany ve Normandy elektrik kesintisinden etkilenen ilk bölgeler olmuştu. Brittany bölgesinde ise sahile deniz köpüğü vurdu. Bir bölge sakini tarafından kayda alınan amatör görüntüde, sahile vuran deniz köpüğü ve deniz köpüğünde yürüyen bölge sakinleri görüldü.

Fransa'da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kalmıştı. Ülkenin kuzeyinde yer alan Brittany ve Normandy elektrik kesintisinden etkilenen ilk bölgeler olmuştu. Brittany bölgesinde ise sahile deniz köpüğü vurdu. Bir bölge sakini tarafından kayda alınan amatör görüntüde, sahile vuran deniz köpüğü ve deniz köpüğünde yürüyen bölge sakinleri görüldü.