Video Dünya Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video
Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video

Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video

01.07.2023 | 09:04

Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarında başkent Paris'teki bir ayakkabı mağazası hasar gördü.

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