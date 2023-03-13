Video Dünya Freddy Kasırgası, Malavi'yi vurdu: 11 ölü | Video
Freddy Kasırgası, Malavi'yi vurdu: 11 ölü | Video

Freddy Kasırgası, Malavi'yi vurdu: 11 ölü | Video

13.03.2023 | 14:24

Mozambik'in ardından Malavi'ye ulaşan Freddy Kasırgası nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti.

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Afrika'nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası, dün Mozambik'te karaya vurmasının ardından bugün Malavi'ye ulaştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle Malavi'nin Blantyre bölgesinde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 16'dan fazla kişinin ise kaybolduğu aktarıldı. Malawi Polis Sözcüsü Peter Kalaya, kasırgadan en ağır etkilenen Chilobwe ve Ndirande bölgelerinde arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

MOZAMBİK'TE 28 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Mozambik'i dün ikinci kez vuran Freddy Kasırgası nedeniyle dün 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Freddy Kasırgası ilk olarak yaklaşık 2 hafta önce Mozambik'i vurmuş ve en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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