Gazze Şeridi’ne havadan toplam 25 yardım operasyonu gerçekleştirildi | Video 07.03.2024 | 16:28 İsrail tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne ABD, BAE, Mısır, Ürdün ve Fransa'nın iş birliğiyle 25 havadan yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün ve Fransa'nın iş birliğiyle büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin kuzeyine 25 havadan yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında Gazzelilere toplam 750 paket yardım ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için iş birliğinin sürdürüleceği kaydedildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile düzenlenen ortak operasyonla 5 Mart'ta yerel saatle 14:30 sıralarında Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırıldığını duyurmuştu. Açıklamada, ABD'nin kara yoluyla yardım akışının genişletilmesi de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına yönelik çabaları sürdüreceği ifade edilmişti.