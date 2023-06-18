Geçen hafta cenazesinde dirilen kadın bu kez hayatını kaybetti | Video
Geçen hafta Ekvador'da yaşanan olayda 76 yaşındaki Bella Montoya isimli kadın hastanede hayatını kaybettiği sanılıp aynı gün yapılan cenaze töreninde nefes almaya çalışınca hayatta olduğu anlaşılmıştı. Cenazesinde "dirilen" Bella Montoya, tabuttan çıkarıldıktan sonra ise yeniden hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Fakat Montoya’nın yoğun bakımda yaşam mücadelesini bugün kaybettiği açıklandı. Ekvador Sağlık Bakanlığı, Montoya’nın iskemik inme geçirdiğini ve bu yüzden yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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