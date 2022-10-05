Video Dünya Google'dan Türkiye'ye çifte standart! Yunan'ı gizledi, Türk üssünü ifşa etti | Video
Google'dan Türkiye'ye çifte standart! Yunan'ı gizledi, Türk üssünü ifşa etti | Video

Google'dan Türkiye'ye çifte standart! Yunan'ı gizledi, Türk üssünü ifşa etti | Video

05.10.2022 | 10:37

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Google, Türkiye'deki askeri üsleri yayınlıyor! ABD'li Google'ın haritalar uygulamasında Türkiye'nin askeri üslerini buzlamadığı ortaya çıktı. Aynı uygulamada Yunanistan dahil Avrupa ülkelerindeki askeri üsler buzlu şekilde yer alıyor.

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