Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi.