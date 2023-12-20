Video Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video

20.12.2023 | 14:52

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi.
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