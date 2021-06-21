Video Dünya Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı | Video

Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı | Video

Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı | Video
21.06.2021 | 17:17

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Güney Afrika'nın Ladysmith kenti yakınlarındaki KwaHlathi'de keşfedilen taşların, yürütülen araştırmaların sonucunda elmas değil, kuvars kristali olduğu belirtildi.

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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal (KZN) bölgesinde yer Ladysmith kenti yakınlarındaki KwaHlathi'de geçtiğimiz hafta elmas benzeri birçok taş keşfedilmiş, birçok yerel halk ise daha önce de bazı değerli taşların keşfedildiği bölgeye akın etmişti. Taşların keşfedilmesinin ardından geçtiğimiz hafta salı günü Güney Afrika Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı ve KZN yönetimi yetkilileri ile Jeobilim Konseyi ve Güney Afrika Elmas ve Kıymetli Metaller Düzenleyicisi (SADPMR) temsilcileri bölgeyi ziyaret etmiş ve bulunan taşlara ilişkin araştırmalar başlatılmıştı. Ülkede gündem olan taşlara ilişkin yürütülen araştırmalarda varılan sonuç ise halkı şaşkınlığa uğrattı.

KZN Ekonomik Kalkınma İcra Konseyi Üyesi Ravi Pillay dün yaptığı açıklamada, konuya ilişkin uzmanlar tarafından çeşitli testler yapıldığını belirterek, "Yapılan testler, bölgede bulunan taşların elmas olmadığını kesin olarak ortaya koydu. Aslında, Karoo Dolerit eşiğinin teması içinde ve boyunca genişlemeli bir oluşum düzlemleri ile Karoo Süper Grubu genelinde yaygın olan kuvars kristalleri keşfedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kuvars kristallerinin değerinin henüz belirlenmediğini ve kristallerin değerlerinin elmasa kıyasla son derece düşük olduğunu belirten Pillay, korona virüsün (Covid-19) yayılma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle vatandaşları bölgeyi boşaltmaya çağırdı.

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