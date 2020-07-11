Güney Afrika’da kilisedeki rehine krizi sona erdi | Video

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında rehin alınan kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.
Güney Afrika'da polis tarafından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinin batısındaki Zuurbekom kasabasında yer alan Pentecost Holiness Kilisesi'ne silahlı baskın düzenlendiği bildirildi. Baskında 5 kişinin öldürüldüğü ve bir çok kişinin rehin alındığı belirtildi. Polis tarafından yapılan son açıklamada tüm rehinelerin serbest bırakıldığı kaydedilirken, polis ekiplerinin şüpheli bulunan en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ve olay yerinde 40'tan fazla silah ele geçirdiği ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yaklaşık 200 kişinin rehin tutulduğu belirtildi.
Öte yandan, saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken yerel basında çıkan haberlere göre, olayların kilisede iki grup arasındaki liderlik mücadelesi nedeniyle yaşandığı ifade edildi.