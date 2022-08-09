Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Seul sokakları sele teslim oldu. Metro istasyonları da sular altında kalırken, en az 7 kişi hayatını kaybetti. 6 kişiden ise haber alınamıyor.

Güney Kore'de dün itibariyle etkili olan Muson yağmurları, başkent Seul'de hayatı felç etti. 1942 yılından bu yana en şiddetli yağışı alan Dongjak bölgesi başta olmak üzere başkentin birçok kesiminde su baskınları yaşanırken, metro istasyonları sel sularına teslim oldu. Nehre dönen caddelerde mahsur kalan araçların sürücüleri de zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. 800 binanın hasar gördüğü felaket nedeniyle, 400'ü aşkın kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi.

80 OTOYOL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Seul metropol bölgesinde gece boyu devam eden çalışmaların ardından toplu taşıma hizmetlerinin bugün büyük ölçüde normale döndüğü bildirilirken, buna rağmen güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 80 otoyol ve nehir kenarındaki birçok otoparkın geçici olarak hizmete ara verdiği kaydedildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ise kurmaylarına daha fazla can kaybını önlemek için gerekli tedbirleri alma talimatı verdiği belirtildi. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların Seul ve çevresinde bugün de süreceği konusunda uyararak, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.