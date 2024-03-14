Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp | Video
Güney Kore’de 11 mürettebatlı balıkçı teknesinin Tongyeong şehri açıklarında batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 7 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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