Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp | Video 14.03.2024 | 10:28 Güney Kore’de 11 mürettebatlı balıkçı teknesinin Tongyeong şehri açıklarında batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 7 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore'de 11 mürettebatlı balıkçı teknesi battı. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 139 tonluk balıkçı teknesinin kıyı kenti Tongyeong açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle battığı ve teknenin batmadan hemen önce yerel saatle 04.12'de imdat çağrısı yaptığı belirtildi. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılırken, 3 Koreli mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. 7 yabancı mürettebatın Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve yakındaki tekneler tarafından sağ kurtarıldığı kaydedilirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.