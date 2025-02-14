Güney Kore'de otel inşaatında yangın! 6 ölü, 25 yaralı | Video
Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Yangının yalıtım malzemesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.
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