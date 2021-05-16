Video Dünya Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor

Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor

Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
16.05.2021 | 01:16

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Hamas, işgalci İsrail'in saldırılarına karşılık füzelerle Tel Aviv'i yoğun bir şekilde vuruyor. Onlarca füzenin ateşlenmesinin ardından İsrail'de siren sesleri yeniden yükseldi.

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