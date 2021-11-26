'Hayalet tarafından itilen bardak' videosu kısa sürede viral oldu | Video

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İngiltere'de bir barda yaşanan olayda, oturan adamın içki bardağı bir anda kendi kendine devrildi. Kameraya yansıyan görüntüleri paylaşan kadın bardağı bir hayaletin ittiğini iddia etti. Video kısa sürede viral oldu.