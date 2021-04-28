Hindistan’da acı tablo. Koronadan ölenler boş arazilerde yakılıyor | Video

Hindistan’da korona virüs salgınında artan vaka ve can kaybı nedeni ile Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yer kalmaması nedeni ile boş alanlarda yakılmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yüksek can kaybı nedeni ile krematoryumlar da yer kalmayan ülkede hayatını kaybedenler boş arazilerde toplu olarak yakılmaya devam ediyor.

Başkent Yeni Delhi'de krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle parklar ve diğer boş alanlar da derme çatma krematoryumlar inşa ediliyor. Başkentin Sarai Kale Han krematoryumun da en az 27 ve yakındaki bir parka onlarca yeni yakma alanı inşa ediliyor. Krematoryumda çalışan bir personel ise sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını ifade etti.

Yetkililer, cenaze ateşi yakmak için şehir parklarındaki ağaçları kestiklerini belirterek, cesetlerin yakılması için üç ila dört saatlik bir bekleme süresi olduğunu ve her cesedin yanmasının altı saat kadar sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 17 milyon 988 bin 637'ye, toplam can kaybı ise 201 bin 165'e ulaştı.