Video Dünya Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video

Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video

Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video
01.08.2020 | 10:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video 01:14
Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video 01.08.2020 | 10:23
İspanya'da bir turist kayalıklardan denize atlayarak belkemiğini zedeledi, o anlar görüntülendi | Video 00:19
İspanya'da bir turist kayalıklardan denize atlayarak belkemiğini zedeledi, o anlar görüntülendi | Video 01.08.2020 | 11:39
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş talep! 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri... | Video 03:36
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş talep! 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri... | Video 30.07.2020 | 17:37
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 01:04
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 30.07.2020 | 14:33
Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video 00:52
Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video 30.07.2020 | 12:58
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09
ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video 00:49
ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video 29.07.2020 | 11:51
Filistin'de sosyal deney dayakla bitti! İsrail bayrağını öptürmeye çalışınca... | Video 00:44
Filistin'de sosyal deney dayakla bitti! İsrail bayrağını öptürmeye çalışınca... | Video 28.07.2020 | 23:15
Çin'de koronavirüs ikinci dalga paniği! Vaka sayısı 68'e ulaştı! İran'da bilanço ağırlaşıyor! | Video 02:56
Çin'de koronavirüs ikinci dalga paniği! Vaka sayısı 68'e ulaştı! İran'da bilanço ağırlaşıyor! | Video 28.07.2020 | 18:35
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video 01:00
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video 28.07.2020 | 13:07
DSÖ'den bir ilginç açıklama daha: Normale dönüş asla olmayacak | Video 01:06
DSÖ'den bir ilginç açıklama daha: "Normale dönüş asla olmayacak" | Video 27.07.2020 | 19:38
Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video 03:02
Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video 27.07.2020 | 16:28
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video 05:08
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video 27.07.2020 | 16:22
Yunan rahip Evangelos Papanikolaou'tan Yunanlıları şoke eden Ayasofya Camii açıklaması | Video 02:29
Yunan rahip Evangelos Papanikolaou'tan Yunanlıları şoke eden Ayasofya Camii açıklaması | Video 27.07.2020 | 15:11
ABD'den dehşet verici görüntüler: Evin üzerine uçak düştü! 3 ölü, 4 yaralı | Video 01:18
ABD'den dehşet verici görüntüler: Evin üzerine uçak düştü! 3 ölü, 4 yaralı | Video 26.07.2020 | 11:52
Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş'tan Müslüman ülkelere Ayasofya Camii tepkisi | Video 01:20
Cezayir'de Milletvekili Nasır Hamdaduş'tan Müslüman ülkelere Ayasofya Camii tepkisi | Video 23.07.2020 | 13:29
Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video 03:04
Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video 23.07.2020 | 13:01
Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video 02:59
Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video 23.07.2020 | 10:44
Rus polis seri katil kan donduran itiraflarına devam ediyor! 83 kadını nasıl katlettiğini açıkladı | Video 01:32
Rus polis seri katil kan donduran itiraflarına devam ediyor! 83 kadını nasıl katlettiğini açıkladı | Video 22.07.2020 | 13:48

Hindistan'da Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimine uğrayan Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA