Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video

05.10.2025 | 16:04

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu. Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de kayboldu. Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi. Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü'nün selde zarar gördüğünü aktardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN 7 EKİM'E KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim'e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal'in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

BAŞBAKAN MODİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı.

