Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
02:16
03:52
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 08.08.2022 | 08:51
00:18
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu | Video 08.08.2022 | 08:51
00:41
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 07.08.2022 | 15:04
01:16
Küba'da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 07.08.2022 | 11:02
00:40
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 07.08.2022 | 11:01
02:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 07.08.2022 | 00:00
01:59
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 06.08.2022 | 22:13
00:46
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 06.08.2022 | 20:41
00:46
Afganistan'da patlama: 2 ölü | Video 06.08.2022 | 20:39
00:34
İsrail: "Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu" | Video 06.08.2022 | 19:58
00:46
İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video 05.08.2022 | 22:38
01:15
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı | Video 05.08.2022 | 22:06
00:17
ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video 05.08.2022 | 15:45
04:24
Tayland’da gece kulübünde yangın! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 05.08.2022 | 11:00
01:50
00:20
Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü! 4 yaralı | Video 05.08.2022 | 09:20
04:12
Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi | Video 05.08.2022 | 08:48
03:13
Suudi Arabistan’da kum fırtınası | Video 05.08.2022 | 08:48
Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle dün akşamdan sabah saatlerine kadar Hindular, Khatu Shyam Tapınağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, tapınağın girişinde çıkan izdiham nedeniyle 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi.