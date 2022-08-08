Video Dünya Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video

Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video

08.08.2022 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı’nda izdiham | Video 00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor... | Video 02:16
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video 08.08.2022 | 11:05
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 03:52
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 08.08.2022 | 08:51
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze’yi vurdu | Video 00:18
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu | Video 08.08.2022 | 08:51
Çin’de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 00:41
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 07.08.2022 | 15:04
Küba’da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 01:16
Küba'da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 07.08.2022 | 11:02
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 00:40
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 07.08.2022 | 11:01
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 02:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 07.08.2022 | 00:00
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 01:59
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 06.08.2022 | 22:13
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 00:46
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 06.08.2022 | 20:41
Afganistan’da patlama: 2 ölü | Video 00:46
Afganistan'da patlama: 2 ölü | Video 06.08.2022 | 20:39
İsrail: Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu | Video 00:34
İsrail: "Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu" | Video 06.08.2022 | 19:58
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video 00:46
İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video 05.08.2022 | 22:38
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı | Video 01:15
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı | Video 05.08.2022 | 22:06
ABD’de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video 00:17
ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video 05.08.2022 | 15:45
Tayland’da gece kulübünde yangın! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 04:24
Tayland’da gece kulübünde yangın! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 05.08.2022 | 11:00
Herkes intihar sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Kaynar kazanın içine düşen adam öldü | Video 01:50
Herkes intihar sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Kaynar kazanın içine düşen adam öldü | Video 05.08.2022 | 11:00
Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü! 4 yaralı | Video 00:20
Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü! 4 yaralı | Video 05.08.2022 | 09:20
Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi | Video 04:12
Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi | Video 05.08.2022 | 08:48
Suudi Arabistan’da kum fırtınası | Video 03:13
Suudi Arabistan’da kum fırtınası | Video 05.08.2022 | 08:48

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle dün akşamdan sabah saatlerine kadar Hindular, Khatu Shyam Tapınağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, tapınağın girişinde çıkan izdiham nedeniyle 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA