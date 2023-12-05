Hindistan'daki selde can kaybı 9'a yükseldi | Video 05.12.2023 | 13:56 Hindistan'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Tamil Nadu eyaletinde can kaybı 8'e yükselirken, Andhra Pradesh eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın güneyini vurması beklenen Michaung Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor. Tamil Nadu eyaletinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Eyaletin başkenti Chennai'de dün havalimanındaki bir pistin sular altında kalmasının ardından durdurulan uçuş operasyonlarının ise sabah saatlerinde yeniden başladığı aktarıldı.

Komşu Andhra Pradesh eyaletinde ise afet yönetim kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tirupati bölgesinde sel sonucu bir duvarın yıkılmasıyla 4 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği, en az 8 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik hatlarının ve ağaçların devrildiği, 140'tan fazla tren ve 40 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Hindistan meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, kasırganın birkaç saat içinde saatte 110 kilometre hızla Andhra Pradesh eyaletinin kıyılarına ulaşması bekleniyor.