İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 96'ncı yaşına özel bebek üretildi | Video

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 96'ncı yaş günü ve tahttaki 70’inci yılına özel oyuncak bebek üretildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bugün 96'ncı yaşını kutluyor. Kraliyet ailesi üyeleri bugün Kraliçenin 96'ncı yaş günü vesilesiyle Sandringham Malikanesinde toplandı. Dün akşam saatlerinde Kraliçe'nin Windsor Kalesi'nde çekilen yeni bir fotoğrafını yayınlayan Kraliyet Ailesi, bugün de 1928 yılında Kraliçe 2 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kraliyet Ailesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1928'deyken kraliçe olması beklenmiyordu ve şimdi Majesteleri bu yıl İngiliz tarihinde bir ilk olan Platin Jübile'sini kutluyor" ifadeleri yer aldı.

TAHTTAKİ 70'İNCİ YILI

Kraliçe Elizabeth, İngiltere'de tahtta 70 yılını dolduran hükümdarlar için düzenlenen Platin Jübile'yi kutlayan ilk hükümdar olacak. 6 Şubat 1952'de ilk kez tahta çıkan Kraliçe için yıl dönümü kutlamaları 2-5 Haziran tarihleri arasında Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleşecek.

OYUNCAK BEBEĞİ YAPILDI

ABD'li oyuncak firması Mattel, Kraliçe'nin 96. yaş günü ve tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla İngiliz Kraliçesinin oyuncak bebeğini yaptı. Sınırlı sayıda üretilen oyuncağın bugün piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Mavi kurdeleli fildişi renkte bir elbise giydirilen oyuncak bebeğin, Kraliçenin geçmişinden alınan detaylara sahip olduğu ifade edildi. Oyuncak bebek üzerinde Kraliçenin düğün gününde taktığı taç, babası VI. George'dan kalan pembe ve mavi kurdeleler gibi aksesuarlar yer alıyor.