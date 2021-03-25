İngiltere’de Hz. Muhammed’e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı | Video
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İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde bulunan Batley Okulu’nda Hz. Muhammed’e yönelik büyük bir saygısızlık yapıldı. İslam’a yönelik düşmanca tavrıyla bilinen bir öğretmen, edebiyat dersinde öğrencilerine Hz. Muhammed’le ilgili aşağılayıcı ifadeler içeren bir karikatür gösterdi. Durumdan rahatsız olan öğrencilerin durumu aileleriyle paylaşmasının ardından, öğretmene tepki gösteren veliler okul önünde protesto gösterileri düzenledi.