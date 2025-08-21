Video Dünya İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video
21.08.2025 | 14:45

İran Deniz Kuvvetleri, İsrail ile 12 günlük savaşın ardından başlattığı "Sürekli Kudret 1404" tatbikatında su üstü ve su altı unsurlarıyla operasyonlar yürütürken, uzun menzilli "Bavar-5" İHA'sı 400 kilometre uzaktaki hedefi imha etti.

İran Deniz Kuvvetleri, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın sona ermesinin ardından ilk askeri tatbikatını başlattı. İran devlet televizyonu, "Sürekli Kudret 1404" adı verilen füze tatbikatının operasyonel aşamasının bugün sabah saatlerinde su üstü ve su altı birlikleri, hava unsurları, kıyıdan denize füze bataryaları, deniz tabanlı füze sistemleri ve elektronik harp birliklerinin katılımıyla başladığını duyurdu. Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'ndeki tatbikat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, uzun menzilli "Bavar-5" kamikaze İHA'sının 400 kilometrelik mesafe katederek önceden belirlenen hedefi başarıyla imha ettiği bildirildi. Tatbikatın 2 gün boyunca süreceği belirtildi.
