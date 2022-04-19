Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video

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Ukrayna’nın Irpin kentinde Rusya'nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Irpin'de Ukraynalı bir sivil, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'ye ettiği askeri teknik yardımlarından dolayı ve Karadeniz'i Rus gemilerine kapattığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu arabalar Ruslar Irpin'e girdiğinde insanların tahliye için kullandığı arabalarıydı. Bu arabaları içinde insanlar varken taradılar silahlarla. Mezarlığa gidip bir günde ölen insanları görebilirsiniz. Çok fazla ceset var. Burası Kiev'e sınırdı, daha ötesine gidemediler" dedi.