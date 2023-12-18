İsrail askerlerinin iğrenç yüzü: "Gazze'deki bütün insanlar ölmeli" | Video
Dünya 21. yüzyılın en büyük vahşetine tanıklık ediyor. İsrail Gazze'de tam 73 gündür yaptığı katliamlarda 20 bine yakın sivili katletti. ABD ve Batılı ülkeler buna dur demezken İsrailliler ise vahşetten keyif aldıklarını gösteren açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
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