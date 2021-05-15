İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu | Video

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın aralıksız bir şekilde sürdürürken, bölgeden gelen haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurduğu bildirildi. Saldırının ardından bina çökerken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Binanın önceden boşaltıldığı aktarıldı.