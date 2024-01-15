İsrail gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı | Video
İsrail güçlerinin, 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
04:50
İzlanda’da yanardağ patladı | Video 14.01.2024 | 13:49
01:03
Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video 14.01.2024 | 10:15
00:12
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı | Video 13.01.2024 | 12:39
11:24
İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video 12.01.2024 | 14:50
03:09
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü | Video 12.01.2024 | 12:25
00:43
Beyaz Saray ve New York’ta “Yemen” protestosu | Video 12.01.2024 | 12:25
06:30
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu | Video 12.01.2024 | 08:46
04:36
01:36
03:48
01:25
Ekvador’da çetelere operasyon: 329 gözaltı | Video 11.01.2024 | 12:46
01:20
Rusya, Harkov’da gazetecilerin de içinde olduğu oteli hedef aldı | Video 11.01.2024 | 10:51
02:16
İsrail ordusu Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü | Video 11.01.2024 | 10:51
09:48
05:07
İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video 11.01.2024 | 12:29
01:45
01:03
01:57
Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 10.01.2024 | 12:34
04:57
Blinken: “Gazze'de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 10.01.2024 | 12:34