Video Dünya İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına yapılan itirazı reddetti | Video

İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına yapılan itirazı reddetti | Video

İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına yapılan itirazı reddetti | Video
16.07.2020 | 19:20

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İşgal altında olan Hayfa kentindeki İsrail İşgal Mahkemesi, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddetti.

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İşgal altında olan Hayfa kentindeki İsrail Mahkemesi Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a 28 aylık fiili hapis cezası verdi verilen ceza 16 Ağustos'ta başlayacak. İsrail Mahkemesi Raid Salah savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddetti. Raid Salah, hapis cezasının onaylanması hakkında yorum yaparak " Hapishaneye özgür girdik ve özgür dışarı çıkacağız" dedi.

Öte yandan İsrail Mahkemesi daha önce Şeyh Raid Salah'ı terör eylemleri yapmakla ve yasak olan örgütlere destek vermekle suçladı. 10 şubat 2019 İsrail Mahkemesi Salah'a 28 ay hapis cezası verdi. Ancak korona virüs nedeniyle Şeyh Raid Salah hapishaneye girmedi. Raid Salah savunması verilen kararı itiraz etmesine rağmen İsrail İşgal Mahkemesi Raid Salah'a 16 Ağustos'ta başlayacak olan 28 aylık hapis cezası verdi.

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