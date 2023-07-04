Video Dünya İsrail ordusu Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video
İsrail ordusu Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video

İsrail ordusu Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video

04.07.2023 | 15:34

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir hastaneye göz yaşartıcı gaz attı, gazdan etkilenenler panikle kaçıştı. İsrail'in iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı ise 10’a yükseldi.

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması ikinci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, kentteki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ni göz yaşartıcı gazla hedef aldı. Amatör kameralara yansıyan anlarda hastanenin bahçesine göz yaşartıcı gaz kapsülleri atıldığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. Onlarca kişinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "terörle mücadele operasyonu" kapsamında Cenin'de faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Şimdiye kadar 120 şüphelinin gözaltına alındığını, 300 "silahlı militanın" hala Cenin'de saklandığına inanıldığı belirtildi. Cenin Mülteci Kampı'nda patlayıcı cihazları depolamak için kullanılan bir kuyu bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği, "bölgedeki terör örgütlerine ait iki operasyon odasının" da dağıtıldığı aktarıldı. Ayrıca Cenin'de askeri teçhizat ve silahlar da bulunduğu kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ
İsrail'in dün başlattığı saldırı ve kuşatmasının bilançosu da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamaya göre Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampındaki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi yaralandı.

BM: "DERİNDEN ENDİŞELİYİZ"
Birleşmiş Millet Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq medyaya yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampındaki elektrik ve su şebekelerinin çatışmalardan zarar gördüğünü aktardı. BM tarafından işletilen bir sağlık merkezinin de çatışmalar nedeniyle hizmet veremediğini vurgulayan Haq, sahadaki durumdan derinden endişeli olduğunu söyledi. Haq, "Her şeyin uluslararası hukuka göre ilerlediğinden emin olmalıyız ve son 36 saatteki olaylar bunu uygun değildi" ifadelerini kullandı. Temel uluslararası normlara uyulmasını sağlamak için İsrailli yetkilerle temas halinde olduğunu belirten Haq, "Bu konuda herhangi bir adım atma ihtiyacı hissedip hissetmediklerini görmemiz gerekecek" dedi.

Filistin Kızılay'ı da İsrail'in kentte kurduğu barikatlar ve operasyondan kaynaklanan yıkım nedeniyle yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmakta ciddi zorluklar yaşandığını duyurdu.

Öte yandan Cenin şehrindeki mülteci kampı, 1948-1949 savaşı sırasında yerinden edilen Filistinliler için kurulmuştu. BM verilerine göre mülteci kampındaki 0,42 kilometrekarelik alanda yaklaşık 14 bin kişi yaşıyor.

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