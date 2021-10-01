Video Dünya İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi | Video
İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi | Video

İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi | Video

01.10.2021 | 14:43

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İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Batı Şeria’dan gelen Filistinlileri engelledi.

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Yüzlerce Filistinli, İsrail işgali altındaki Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'dan da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail polisi ise, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giriş yapmak isteyen Filistinlileri engelledi. Şam Kapısı, Hutta Kapısı ve Esbât Kapısı önünde kontrol noktaları oluşturan İsrail askerleri, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine ise yapılan kontrollerin ardından izin verildi.

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