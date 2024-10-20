İsrail’in Beyt Lahya’daki saldırılarında can kaybı 87’ye yükseldi | Video 20.10.2024 | 13:56 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 87’ye yükseldiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği acımasız saldırılarla sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, enkaz altın kalan çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, 40'dan fazla sivilin yaralandığı aktarıldı.