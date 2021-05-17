Video Dünya İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video
17.05.2021 | 11:28

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İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını sürdürdü.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayan hava saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü ve Hamas mevzileri dahil bir çok noktayı hedef aldığı belirtildi. İsrail savaş uçakları Deir Al-Balah, El-Zeytun ve Şucaiyye bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırıda bölgede bulunan evlerin de hedef alındığı ve hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail güçlerinin saldırılarının alt yapıda ciddi hasara yol açtığı ve bölgede elektrik kesintilerine yol açtığı öğrenildi. İsrail'in ayrıca Han Yunus ve El-Maghazi bölgelerini hedef aldığı ölü ve yaralı bildirilmediği belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ne dün gece yapılan saldırıların "Surların Muhafızı" operasyonunun üçüncü aşaması olduğu kaydedilerek, Hamas'a ait tünellerin hedef alındığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye, yaralı sayısının ise bin 235'e yükseldiği belirtildi.

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