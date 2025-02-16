İsrail'in serbest bıraktığı 2 kardeş, 80 yaşındaki Alzheimer hastası anneleriyle buluştu | Video 16.02.2025 | 14:58 İsrail'in dün esir takası çerçevesinde serbest bıraktığı İbrahim, Musa ve Halil Al-Sarahnah kardeşlerden İbrahim ve Musa, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki evlerinde 80 yaşındaki Alzheimer hastası anneleriyle bir araya geldi. Halil Al-Sarahnah ise Mısır'a sınır dışı edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki 6. esir takası dün gerçekleştirildi. İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bıraktığı İbrahim, Musa ve Halil Al-Sarahneh kardeşlerden İbrahim ve Musa Beytüllahim kentindeki evlerine dönerken, Halil Al-Sarahneh Mısır'a sınır dışı edildi. Musa ve Halil Al-Sarahnah özgürlüklerine kavuşmalarının ardından Deheishe Mülteci Kampı'ndaki evlerinde aileleriyle bir araya geldi. Al-Sarahnah kardeşlerin 80 yaşlarındaki anne ve babayla görüşmeleri duygu dolu anlara sahne oldu. Alzheimer hastası anne ve baba, oğullarına gözyaşları içinde sarılarak hasret giderdi. Al-Sarahnah kardeşlerin annesinin çocuklarının İsrail tarafından alıkonulması sonucu Alzheimer olduğu belirtildi.

"İŞGAL HAPİSHANELERİNDEKİ MAHKUMLAR KÖTÜ BİR DURUMDA YAŞIYOR"

İbrahim Al-Sarahnah yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Özgürlük, hapishanede uzun bir hayat geçirdikten sonra en iyi şey. Genç olan bir nesil bugün yaşlandı. Filistin'i, ailemizi ve dostlarımızı gördüğümüz için mutluyuz. İşgal hapishanelerindeki mahkumlar kötü bir durumda yaşıyor. Gardiyanlar serbest bırakmadan önce bize işkence yaptı" dedi.

İbrahim Al-Sarahnah'ın eşi Marwat Al-Sarahnah ise, 23 yıllık mahkumiyetin ardından sevincinin tarif edilemez olduğunu ve Gazze şehitleri için rahmet dilediğini belirtti. Marwat Al-Sarahnah, "Eşimin kardeşinin sürgün edilmesine ve onun kardeşinin Mısır'a sürgün edilmesine rağmen sevincim büyük ve tarif edilemez. Eşim tutuklandığında çocuklarım küçüktü. Ben hem anne hem de babaydım ve bu çok zor bir görevdi. Eşimin serbest bırakılacağını duyduğumuz an sevinçten inanamadık" diye konuştu.

Al-Sarahnah, Filistin direnişine eşinin özgürlüğünü sağladığı için teşekkür ederken, "Bugün, 23 yıl sonra yeni bir hayata başlayacağız. Gazze Şeridi'ne olan sevgimizin boyutunu tarif edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Al-Sarahnah kardeşler, 2002 yılında İsrail tarafından tutuklanırken, Musa Al-Sarahnah (57) ise 6 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İbrahim Al-Sarahnah (53), sağlık durumu kötüleşince serbest bırakılırken, Mısır'a sınır dışı edilen Halil Al-Sarahnah, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.