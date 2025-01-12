Video Dünya İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video

İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video

12.01.2025 | 12:57

TikTok yayıncısı Maryah, dikkat çeken son paylaşımıyla sosyal medyada tartışma konusu oldu. 156 adet süslemeyle dolu olağanüstü uzun tırnaklarıyla gündeme gelen Maryah, bu sıradışı tercihiyle hayatını nasıl devam ettirdiğini anlattı. Görenlerin hayrete düştüğü takma tırnakları ise tam 1,2 metre uzunluğunda.

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