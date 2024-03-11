İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor...
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