Video Dünya İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video

İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video

11.03.2024 | 14:21

İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor...

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