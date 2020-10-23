Video Dünya İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video
23.10.2020 | 08:26

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İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı perşembe akşamı saat 23 itibariyle başladı.

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Lombardiya Bölgesel Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan genelge ile gece 23 ila sabah saat 5 saatleri arasında sokağa çıkmak mecburi haller haricinde yasaklandı. Söz konusu zaman diliminde sokağa çıkanların güvenlik güçlerini geçerli mazeret belgesi sunması gerekecek. Mazeretsiz sokağa çıkanlar 3 bin euro'ya kadar para cezası karşı karşıya kalacak.

Genelge ile haftasonları, gıda ve eczaneler haricinde alışveriş merkezlerinin kapalı kalacağı duyuruldu. Bölgede, orta ve lise dengi okullarda pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime ara verilecek, dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Lombardiya bölgesindeki kısıtlamalar 13 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.

7 bölgenin 3'ünde sokağa çıkma yasağı
Yedi bölgeye ayrılan İtalya'da üç bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Campania ve Lazio bölgerinde gece sokağa çıkma yasağı cuma akşamından itibaren gece yürürlüğe girecek.


İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Sardenya Adası'nda da sokağa çıkma kısıtlaması gündeme alındı. Ada yönetimi, iki hafta boyunca hava ve gemi limanlarının kapatılması da alınması muhtemel tedbirler arasında yer alıyor.


İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede geçtiğmiz hafta art arda rekor seviyede yeni Kovid-19 vakası görülmesi üzerine 18 Ekim'de açıkladığı yeni tedbirler kapsamında kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.


Yeni vaka sayısı her gün rekor kırıyor
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 16 bin 79 yeni vakanın tespit edildi ve bir gün önce kaydedilen en yüksek vaka sayısı aşıldı.


Ülke toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 992'ye yükseldiği belirtilirken, 169 bin 302 aktif Kovid-19 hastası bulunduğu ifade edildi. Bakanlık, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, salgın nedeniyle toplam can kaybının 36 bin 968'e ulaştığını duyurdu.

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