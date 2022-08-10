Video Dünya Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video

Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video

10.08.2022 | 09:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 01:24
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 00:14
ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 08.08.2022 | 15:32
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 08.08.2022 | 12:11
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 08.08.2022 | 12:00
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı’nda izdiham | Video 00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor... | Video 02:16
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video 08.08.2022 | 11:05
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 03:52
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 08.08.2022 | 08:51
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze’yi vurdu | Video 00:18
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu | Video 08.08.2022 | 08:51
Çin’de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 00:41
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 07.08.2022 | 15:04
Küba’da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 01:16
Küba'da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 07.08.2022 | 11:02
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 00:40
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 07.08.2022 | 11:01
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 02:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 07.08.2022 | 00:00
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 01:59
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 06.08.2022 | 22:13

Japonya’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 5 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Japonya, yaklaşık 1 aydır etki gösteren yüksek sıcaklıklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.

TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERDİ
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini açıklarken, termometreler başkent Tokyo yakınındaki Saitama eyaletinde 38 dereceyi gösterdi. Tokyo ve çevresindeki diğer bölgelerde de 34 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlendi. Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA