Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video

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Japonya’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 5 kişi hayatını kaybetti.
TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERDİ
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini açıklarken, termometreler başkent Tokyo yakınındaki Saitama eyaletinde 38 dereceyi gösterdi. Tokyo ve çevresindeki diğer bölgelerde de 34 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlendi. Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.